Украина предлагает Швейцарии провести Глобальный мирный саммит

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«Я хотел бы пригласить вас провести глобальный мирный саммит. Вы можете взять на себя ведущую роль и привнести свой национальный опыт. Вы можете принести свои ноу-хау и организовать такой мирный саммит», - сказал Зеленский.

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Украина и союзники планируют саммит формулы мира с участием лидеров других стран, который будет исключать россию, чтобы заручиться поддержкой Киева.