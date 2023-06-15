Украина предлагает Швейцарии провести Глобальный мирный саммит
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Швейцарию провести Глобальный мирный саммит. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Швейцарии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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«Я хотел бы пригласить вас провести глобальный мирный саммит. Вы можете взять на себя ведущую роль и привнести свой национальный опыт. Вы можете принести свои ноу-хау и организовать такой мирный саммит», - сказал Зеленский.
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Украина и союзники планируют саммит формулы мира с участием лидеров других стран, который будет исключать россию, чтобы заручиться поддержкой Киева.