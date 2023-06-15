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Украина предлагает Швейцарии провести Глобальный мирный саммит

Киев • УНН

 • 903810 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Швейцарию провести Глобальный мирный саммит. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Швейцарии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Украина предлагает Швейцарии провести Глобальный мирный саммит

Цитата

«Я хотел бы пригласить вас провести глобальный мирный саммит. Вы можете взять на себя ведущую роль и привнести свой национальный опыт. Вы можете принести свои ноу-хау и организовать такой мирный саммит», - сказал Зеленский.

Дополнение

Украина и союзники планируют саммит формулы мира с участием лидеров других стран, который будет исключать россию, чтобы заручиться поддержкой Киева.

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