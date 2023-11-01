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Україна працює активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу у ЄС – Зеленський

Київ • УНН

 • 166902 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу у Європейський Союз. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Україна працює активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу у ЄС – Зеленський

Цитата

«Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати й захистити людські життя і в країнах Європи, і у світі. Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу у Європейський Союз», - зазначив Зеленський.

Він висловив впевненість, що єдність перемагатиме, як би не розвивалися події у світі.

«А також я впевнений, що як би не розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, і будь-де ще, все одно єдність перемагатиме. Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції. Дякую всім за допомогу Україні, за спільні дії в захисті наших європейських цінностей. А також дякую всім тим у світі, хто допомагає берегти єдність: усім, від Вашингтона до кожної столиці світу, у якій цінують людей і життя», - сказав Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про поїздку до Берліна на зустріч щодо майбутнього Європейського Союзу та вступу України до ЄС.

Reuters повідомляло, що 8 листопада виконавча влада Європейського союзу представить оцінку прогресу, досягнутого Україною в її прагненні стати членом ЄС. Це стане ключовим етапом в ухваленні рішення про початок переговорів з Києвом про вступ.

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