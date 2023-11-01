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Украина работает активно, чтобы не осталось ни одного препятствия для вступления в ЕС - Зеленский

Киев • УНН

 • 166902 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает максимально активно, чтобы не осталось ни одного препятствия для вступления в Европейский Союз. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Украина работает активно, чтобы не осталось ни одного препятствия для вступления в ЕС - Зеленский

Цитата

«Мы ценим нашу Европу, Европу взаимодействия, а не споров, Европу людей, а не идеологий, потому что только таким наш континент способен защищать и защитить человеческие жизни и в странах Европы, и в мире. Я уверен, что Украина сделает нашу Европу сильнее, чем когда-либо, и мы работаем максимально активно, чтобы не осталось ни одного препятствия для нашего вступления в Европейский Союз», - отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что единство будет побеждать, как бы ни развивались события в мире.

«А также я уверен, что как бы ни развивались события в мире, у других наших партнеров и в Америке, и где-либо еще, все равно единство будет побеждать. Единство, а не разделение. Единство, а не призывы к самоизоляции. Спасибо всем за помощь Украине, за совместные действия в защите наших европейских ценностей. А также спасибо всем тем в мире, кто помогает беречь единство: всем, от Вашингтона до каждой столицы мира, в которой ценят людей и жизни», - сказал Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поездке в Берлин на встречу относительно будущего Европейского Союза и вступления Украины в ЕС.

Reuters сообщало, что 8 ноября исполнительная власть Европейского союза представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС. Это станет ключевым этапом в принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении.

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