Кулеба їде до Берліна на зустріч щодо майбутнього ЄС та вступу України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про поїздку до Берліна на зустріч щодо майбутнього Європейського Союзу та вступу України до ЄС, пише УНН.
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"... відправляюся у відрядження до Берліна. Там відбудеться важлива міністерська зустріч про майбутнє ЄС і вступ України до Євросоюзу", - написав Кулеба в Instagram 31 жовтня ввечері.
Нагадаємо
Як повідомлялося, у четвер міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме колег з ЄС та країн-кандидатів для роботи над пропозиціями щодо реформи ЄС на тлі того, як лідери готуються розпочати офіційні переговори щодо вступу з Україною та Молдовою наступного місяця.
За даними Politico, дехто у ЄС побоюється, що без подальших кроків до реформи, але за наявності імпульсу до вступу до блоку нових країн, ЄС може скотитися до динаміки, коли він розшириться до 30 або більше членів без будь-якого послідовного плану ефективного функціонування.