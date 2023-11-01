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Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України, але із застереженнями - Politico

Київ • УНН

 • 1763256 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейська комісія опублікує свій звіт про прогрес України на шляху до ЄС 8 листопада, і в цьому документі Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України, але з застереженнями, повідомляє у середу з посиланням на чиновників та дипломатів ЄС Politico, пише УНН.

Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України, але із застереженнями - Politico

Деталі

Як зазначається, західні країни ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію та Португалію, посилюють тиск щодо необхідності реформування блоку, саме тоді, коли лідери готуються розпочати офіційні переговори щодо вступу з Україною та Молдовою наступного місяця.

Вони, як повідомляється, побоюються, що без подальших кроків до реформи, але за наявності імпульсу до вступу до блоку нових країн, ЄС може скотитися до динаміки, коли він розшириться до 30 або більше членів без будь-якого послідовного плану ефективного функціонування.

Наразі, як вказано, ведеться робота щодо формулювання спільних пропозицій щодо реформи, про що повідомили офіційні особи чотирьох країн. У четвер міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме колег з ЄС та країн-кандидатів для роботи над такими пропозиціями, повідомили два чиновники в Берліні.

Реформа ЄС обговорюється лише за кілька днів до того, як Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть стати членами ЄС, 8 листопада.

"У цьому документі, як повідомили чиновники та дипломати ЄС, Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України та Молдови – за умови "технічних" застережень, у яких країнам необхідно досягти більшого прогресу, від створення міцної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та реалізація антикорупційних заходів", - ідеться у повідомленні.

"Це будуть не дрібні, а великі застереження", - попередив французький чиновник, додавши: "Це буде не перший випадок, коли Брюссель маскує важливі політичні наслідки під технічними деталями".

На брифінгу, доданому до запрошення Бербок її колег на конференцію у четвер, як вказано, попереджається: "Не може бути прискореного шляху для будь-якої країни, яка бажає приєднатися", і додається, що "як нинішні, так і майбутні держави-члени ЄС мають взяти на зобов'язання ретельно підготуватися до викликів, які принесе ЄС, що налічує понад 30 членів".

Німецьке попередження, як зазначено, просто викладає те, що дипломати з усього ЄС говорили протягом кількох місяців за зачиненими дверима - але це також закид на адресу президента Євроради Шарля Мішеля, який сказав, що ЄС має впустити Україну до 2030 року.

Розширення ЄС та реформа ЄС мають йти "в ногу", сказав міністр у справах ЄС від Португалії Тьягу Антунес, додавши, що мета полягає в тому, щоб закріпити цей принцип у висновках саміту лідерів у грудні. "У нас має бути дорожня карта реформ та кроків щодо розширення", де кожен крок до розширення має бути синхронізований із кроком щодо реформи ЄС, зазначив він.

Раніше

Повідомлялося, що Єврокомісія 8 листопада планує позитивно оцінити прогрес України у поданні заявки на членство в ЄС.

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