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Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины, но с оговорками - Politico

Киев • УНН

 • 1763256 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейская комиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС 8 ноября, и в этом документе Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины, но с оговорками, сообщает в среду со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС Politico, пишет УНН.

Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины, но с оговорками - Politico

Детали

Как отмечается, западные страны ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Португалию, усиливают давление относительно необходимости реформирования блока, именно тогда, когда лидеры готовятся начать официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в следующем месяце.

Они, как сообщается, опасаются, что без дальнейших шагов к реформе, но при наличии импульса к вступлению в блок новых стран, ЕС может скатиться к динамике, когда он расширится до 30 или более членов без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования.

В настоящее время, как указано, ведется работа по формулированию совместных предложений по реформе, о чем сообщили официальные лица четырех стран. В четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет коллег из ЕС и стран-кандидатов для работы над такими предложениями, сообщили два чиновника в Берлине.

Реформа ЕС обсуждается всего за несколько дней до того, как Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран, стремящихся стать членами ЕС, 8 ноября.

"В этом документе, как сообщили чиновники и дипломаты ЕС, Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы – при условии "технических" оговорок, в которых странам необходимо достичь большего прогресса, от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и реализации антикоррупционных мер", - говорится в сообщении.

"Это будут не мелкие, а крупные предостережения", - предупредил французский чиновник, добавив: "Это будет не первый случай, когда Брюссель маскирует важные политические последствия под техническими деталями".

На брифинге, приложенном к приглашению Бербок ее коллег на конференцию в четверг, как указано, предупреждается: "Не может быть ускоренного пути для любой страны, желающей присоединиться", и добавляется, что "как нынешние, так и будущие государства-члены ЕС должны взять на себя обязательство тщательно подготовиться к вызовам, которые принесет ЕС, насчитывающий более 30 членов".

Немецкое предупреждение, как указано, просто излагает то, что дипломаты со всего ЕС говорили в течение нескольких месяцев за закрытыми дверями - но это также упрек в адрес президента Евросовета Шарля Мишеля, который сказал, что ЕС должен впустить Украину до 2030 года.

Расширение ЕС и реформа ЕС должны идти "в ногу", сказал министр по делам ЕС от Португалии Тьягу Антунес, добавив, что цель состоит в том, чтобы закрепить этот принцип в выводах саммита лидеров в декабре. "У нас должна быть дорожная карта реформ и шагов по расширению", где каждый шаг к расширению должен быть синхронизирован с шагом по реформе ЕС, отметил он.

Ранее

Сообщалось, что Еврокомиссия 8 ноября планирует положительно оценить прогресс Украины в подаче заявки на членство в ЕС.

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