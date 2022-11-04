Україна поки не планує виробляти боєприпаси 155-го калібру – Резніков

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"Станом на сьогодні виробництво 155-го калібру для сучасних артилерійських установок натовського стандарту ми поки не налагоджуємо. Маємо надію, що будемо отримувати підтримку боєприпасами від партнерів. Проте маємо артилерійську установку 155-го калібру “Богдана”. Вона пройшла перші випробування, в нас є прямий діалог з виробниками, і якщо далі буде відбуватися розвиток виробництва гаубиці, то, відповідно, під неї буде налагоджене виробництво боєприпасів. Поки що від наших партнерів 155-го калібру нам достатньо", – сказав Резніков.

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Німеччина пообіцяла передати Україні чотири гаубиці та дві системи MARS.