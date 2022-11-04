Украина пока не планирует производить боеприпасы 155-го калибра – Резников

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"По состоянию на сегодняшний день производство 155-го калибра для современных артиллерийских установок натовского стандарта мы пока не налаживаем. Надеемся, что будем получать поддержку боеприпасами от партнеров. Однако имеем артиллерийскую установку 155-го калибра “Богдана”. Она прошла первые испытания, у нас есть прямой диалог с производителями, и если дальше будет происходить развитие производства гаубицы, то, соответственно, под нее будет налажено производство боеприпасов. Пока от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", – сказал Резников.

Напомним

Германия пообещала передать Украине четыре гаубицы и две системы MARS.