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Україна планує засіяти найбільшу площу ярої пшениці за останні 12 років

Україна планує засіяти найбільшу площу ярої пшениці за останні 12 років

Київ • УНН

 • 1448819 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України цьогоріч очикується найбільший за 12 років посів ярої пшениці, до 285 тисяч га, хоча суттєво це не компенсує загальне скорочення посівних площ цієї культури, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

"В Україні зросли площі посіву ярої пшениці. За попередніми даними, станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тис. га культури. Прогнозується, що цей показник сягне до 285 тис. га. Востаннє в Україні під час весняної посівної подібні площі пшениці сіяли 12 років тому", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики України.

Деталі

У 2013 році, до початку війни росії проти України та тимчасової окупації частини українських територій, цей показник становив 160,2 тис. га. У 2021 році - українські аграрії засіяли 192,1 тис. га ярої пшениці.

Наразі лідером з сівби цієї культури є Дніпропетровщина, там аграрії вже засіяли 32,10 тис. га. Торік найбільше було посіяно на Тернопільщині – 22,4 тис. га, а в 2021 році на Житомирщині - 21,8 тис. га.

"Однак, незважаючи на збільшені площі посіву ярої пшениці, їхня частка становить лише 10% від загальної площі виробництва цієї культури в Україні. Тож таке зростання суттєво не компенсує загальне скорочення посівних площ пшениці у новому сезоні", - зазначається в повідомленні.

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За попередніми прогнозами Мінагрополітики, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці. Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США.

Доповнення

Інститут аграрної економіки прогнозує зменшення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2023 році на 2,1%. Через проблеми логістики та падіння закупівельних цін аграрії змушені скорочувати виробництво найбільш продуктивних видів продукції, таких як пшениця та кукурудза. 

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