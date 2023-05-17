Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет

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"В Украине выросли площади посева яровой пшеницы. По предварительным данным, по состоянию на середину мая в стране уже посеяно 247 тыс. га культуры. Прогнозируется, что этот показатель достигнет 285 тыс. га. Последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад", - говорится в сообщении Минагрополитики Украины.

Детали

В 2013 году, до начала войны россии против Украины и временной оккупации части украинских территорий, этот показатель составлял 160,2 тыс. га. В 2021 году - украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы.

Сейчас лидером по севу этой культуры является Днепропетровщина, там аграрии уже засеяли 32,10 тыс. га. В прошлом году больше всего было посеяно на Тернопольщине – 22,4 тыс. га, а в 2021 году на Житомирщине - 21,8 тыс. га.

"Однако, несмотря на увеличенные площади посева яровой пшеницы, их доля составляет лишь 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Поэтому такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне", - отмечается в сообщении.

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По предварительным прогнозам Минагрополитики, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых — более 16,5 млн тонн пшеницы. Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.

Дополнение

Институт аграрной экономики прогнозирует уменьшение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2023 году на 2,1%. Из-за проблем логистики и падения закупочных цен аграрии вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза.

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