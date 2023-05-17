Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет

ukru
13 марта, 19:26 • 71940 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115072 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 111895 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111557 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104156 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100196 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111576 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131955 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174583 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205547 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 38104 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 34178 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 44748 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 29750 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 70653 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174583 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205547 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146829 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153276 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 74670 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105132 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121985 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157562 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164332 просмотра
Актуальное
Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет

Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет

Киев • УНН

 • 1448818 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в этом году ожидается самый большой за 12 лет посев яровой пшеницы, до 285 тысяч га, хотя существенно это не компенсирует общее сокращение посевных площадей этой культуры, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

"В Украине выросли площади посева яровой пшеницы. По предварительным данным, по состоянию на середину мая в стране уже посеяно 247 тыс. га культуры. Прогнозируется, что этот показатель достигнет 285 тыс. га. Последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад", - говорится в сообщении Минагрополитики Украины.

Детали

В 2013 году, до начала войны россии против Украины и временной оккупации части украинских территорий, этот показатель составлял 160,2 тыс. га. В 2021 году - украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы.

Сейчас лидером по севу этой культуры является Днепропетровщина, там аграрии уже засеяли 32,10 тыс. га. В прошлом году больше всего было посеяно на Тернопольщине – 22,4 тыс. га, а в 2021 году на Житомирщине - 21,8 тыс. га.

"Однако, несмотря на увеличенные площади посева яровой пшеницы, их доля составляет лишь 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Поэтому такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС прогнозирует более высокий урожай мягкой пшеницы в этом году

По предварительным прогнозам Минагрополитики, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых — более 16,5 млн тонн пшеницы. Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.

Дополнение

Институт аграрной экономики прогнозирует уменьшение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2023 году на 2,1%. Из-за проблем логистики и падения закупочных цен аграрии вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будущего урожая хватит для внутренних потребностей и для экспорта - глава комитета

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Агроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы