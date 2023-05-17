Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в этом году ожидается самый большой за 12 лет посев яровой пшеницы, до 285 тысяч га, хотя существенно это не компенсирует общее сокращение посевных площадей этой культуры, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.
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"В Украине выросли площади посева яровой пшеницы. По предварительным данным, по состоянию на середину мая в стране уже посеяно 247 тыс. га культуры. Прогнозируется, что этот показатель достигнет 285 тыс. га. Последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад", - говорится в сообщении Минагрополитики Украины.
Детали
В 2013 году, до начала войны россии против Украины и временной оккупации части украинских территорий, этот показатель составлял 160,2 тыс. га. В 2021 году - украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы.
Сейчас лидером по севу этой культуры является Днепропетровщина, там аграрии уже засеяли 32,10 тыс. га. В прошлом году больше всего было посеяно на Тернопольщине – 22,4 тыс. га, а в 2021 году на Житомирщине - 21,8 тыс. га.
"Однако, несмотря на увеличенные площади посева яровой пшеницы, их доля составляет лишь 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Поэтому такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне", - отмечается в сообщении.
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По предварительным прогнозам Минагрополитики, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых — более 16,5 млн тонн пшеницы. Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.
Дополнение
Институт аграрной экономики прогнозирует уменьшение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2023 году на 2,1%. Из-за проблем логистики и падения закупочных цен аграрии вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза.
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