Виробництво агропродукції цього року може знизитися на 2,1% - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Інститут аграрної економіки прогнозує зменшення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2023 році на 2,1%, пише УНН.
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"За розрахунками науковців, 2023 року обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть зменшитися проти 2022 року на 2,1%", - поінформував директор Інституту, академік НААН Юрій Лупенко.
За його словами, таке скорочення виробництва агропродукції пов’язане із продовженням війни.
Як повідомляється, через проблеми логістики та падіння закупівельних цін аграрії змушені скорочувати виробництво найбільш продуктивних видів продукції, таких як пшениця та кукурудза. Втрати доходів торік і суттєве здорожчання ресурсів зменшують можливості щодо купівлі високоякісного насіннєвого матеріалу, повноцінного забезпечення технологічного процесу, особливо щодо достатньої кількості міндобрив та засобів захисту рослин, вказують в Інституті.
Відносно невеликий розмір зниження обсягів виробництва в інституті пояснили низькою базою порівняння. Торік валова продукція галузі зменшилась проти 2021 року більше ніж на чверть.
Тож, у рослинництві валова продукція очікується на 2,1% менше, ніж у 2022 році, зокрема:
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- Урожай зернових і зернобобових культур зменшиться проти минулого року на 11%.
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- При цьому прогнозується збільшення обсягів виробництва по олійних культурах – сої (+12,2%), соняшнику (+6,5%), ріпаку (9,1%).
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Обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, зменшаться проти 2022 року на 2,2% при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,1%) та зменшенні по інших видах, наприклад, свині (-2,1 %) та вовна (-30 %).
В цілому, за прогнозом науковців Інституту, очікуване виробництво сільськогосподарської продукції у 2023 році дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави. При цьому по окремих видах продукції рівень забезпечення навіть зростатиме, хоча і не перевершить довоєнний, однак свідчить про стійкість вітчизняного агровиробництва, підсумував Лупенко.
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