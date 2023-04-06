Производство агропродукции в этом году может снизиться на 2,1% - прогноз

Детали

"По расчетам ученых, в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться против 2022 года на 2,1%", - сообщил директор Института, академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, такое сокращение производства агропродукции связано с продолжением войны.

Как сообщается, из-за проблем логистики и падения закупочных цен аграрии вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза. Потери доходов в прошлом году и существенное подорожание ресурсов уменьшают возможности по покупке высококачественного семенного материала, полноценного обеспечения технологического процесса, особенно относительно достаточного количества минудобрений и средств защиты растений, указывают в Институте.

Относительно небольшой размер снижения объемов производства в институте объяснили низкой базой сравнения. В прошлом году валовая продукция отрасли уменьшилась против 2021 года более чем на четверть.

Таким образом, в растениеводстве валовая продукция ожидается на 2,1% меньше, чем в 2022 году, в частности:



Урожай зерновых и зернобобовых культур уменьшится против прошлого года на 11%.

и культур уменьшится против прошлого года на 11%.

При этом прогнозируется увеличение объемов производства по масличным культурам – сое (+12,2%), подсолнечнику (+6,5%), рапсу (9,1%).

культурам – сое (+12,2%), подсолнечнику (+6,5%), рапсу (9,1%).

Объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, уменьшатся против 2022 года на 2,2% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+1,1%) и уменьшении по другим видам, например, свиньи (-2,1%) и шерсть (-30%).

В целом, по прогнозу ученых Института, ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции в 2023 году позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства. При этом по отдельным видам продукции уровень обеспечения даже будет расти, хотя и не превзойдет довоенный, однако свидетельствует об устойчивости отечественного агропроизводства, подытожил Лупенко.

Напомним

В Минагрополитики указали, что дефицита овощей борщевого набора и зерновых в Украине не будет.