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Україна піднялася на 105 позицій у рейтингу Doing Business за отриманням дозволів на будівництво

Київ • УНН

 • 8056 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна перемістилася в компоненті "Отримання дозволів на будівництво" рейтингу Doing Business зі 140 на 35 місце. Про це УНН повідомляє з посланням на повідомлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Причиною зростання стало зменшення розміру пайової участі в інфраструктурі міста Києва з 10 до 2% та зменшення вартості послуг технічного нагляду в будівництві. За підрахунками експертів Світового банку, один пункт в загальному рейтингу Doing Business дає можливість залучити в країну до 600 млн дол. інвестицій.

“Мінрегіон поставив амбітну мету — увійти в ТОП-50 за показником „Отримання дозволів на будівництво“. За підсумками рейтингу Doing Business 2018 вдалося увійти до ТОП-40. За показником „Отримання дозволів на будівництво“ ми зросли на 105 позицій — зі 140-го місця рік тому перестрибнули на 35-е, і підтягли показники України загалом”, — зауважив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

Заступник міністра додав, що в Києві було знижено пайовий внесок на розвиток інфраструктури з 10% до 2% та зменшено ринкову вартість послуг з технагляду в будівництві з 5% до 1,8%.

Нагадаємо, столичні забудовники привітали схвалення рішення про зменшення пайового внеску. Голова правління — президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір назвав 2016 рік “роком пайової участі” та зауважив, що чіткі правила ведення бізнесу мають позитивно позначитись на роботі будівельників.

“Новий порядок сплати пайової участі — це широкий крок назустріч будівельній галузі. Якщо норматив дійсно працюватиме, як зазначено, це унеможливить будь-яку непрозорість, тож варто очікувати позитивних змін у розвитку міста. Бюджет має наповнюватись платежами, які стануть запорукою створення нових об’єктів соціальної інфраструктури, тож столиця стане більш комфортною! Також новий порядок сприятиме покращенню інвестиційного клімату”, — зазначив він.

Відповідно до порядку, забудовник та місто можуть проводити взаємозаліки, якщо перший виконав роботи з будівництва інженерних мереж.

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