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Украина поднялась на 105 позиций в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство

Украина поднялась на 105 позиций в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство

Киев  •  УНН

 • 8054 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина переместилась в компоненте "Получение разрешений на строительство" рейтинге Doing Business со 140 на 35 место. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Причиной роста стало уменьшение размера долевого участия в инфраструктуре города Киева с 10 до 2% и уменьшение стоимости услуг технического надзора в строительстве. По подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность привлечь в страну до 600 млн долл. инвестиций.

"Минрегион поставил амбициозную цель - войти в ТОП-50 по показателю "Получение разрешений на строительство". По итогам рейтинга Doing Business 2018 удалось войти в ТОП-40. По показателю "Получение разрешений на строительство" мы выросли на 105 позиций - с 140-го места год назад перепрыгнули на тридцать пятое, и подтянули показатели Украины в целом", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Замминистра добавил, что в Киеве были снижен паевой взнос на развитие инфраструктуры с 10% до 2% и уменьшено рыночную стоимость услуг по технадзору в строительстве с 5% до 1,8%.

Напомним, столичные застройщики поздравили принятия решения об уменьшении паевого взноса. Председатель правления - президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир назвал 2016 "годом долевого участия" и отметил, что четкие правила ведения бизнеса должны положительно сказаться на работе строителей.

"Новый порядок уплаты паевого участия - это широкий шаг навстречу строительной отрасли. Если норматив действительно будет работать, как сказано, это сделает невозможным любую непрозрачность, поэтому стоит ожидать положительных изменений в развитии города. Бюджет должен наполняться платежами, которые станут залогом создания новых объектов социальной инфраструктуры, поэтому столица станет более комфортной! Также новый порядок будет способствовать улучшению инвестиционного климата", - отметил он.

В соответствии с порядком, застройщик и город могут проводить взаимозачеты, если первый выполнил работы по строительству инженерных сетей.

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