Україна отримала ще 100 тис. доз вакцини проти COVID-19 від "дочки" Johnson & Johnson
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна отримала 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden) у межах COVAX. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
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«Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden) у межах міжнародної ініціативи COVAX», - йдеться в повідомленні.
Довідково
Janssen — це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, у який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Призначена вона для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу.
Доповнення
У серпні цього року Україна вже отримала перших 100 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).