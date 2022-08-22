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В Україну доставили 100 тис. доз вакцини проти COVID-19 від "дочки" Johnson & Johnson

Київ • УНН

 • 289166 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen у межах ініціативи COVAX, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

В Україну доставили 100 тис. доз вакцини проти COVID-19 від "дочки" Johnson & Johnson

Цитата

"4 серпня 2022 року, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden) у межах міжнародної ініціативи COVAX", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Вакцина розподілена та доставлена у 21 область і місто Київ. Зокрема, Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська — 6 тис., Чернівецька — 5 тис., Київська та Львівська — по 4 тис. доз вакцини Janssen.

ВООЗ в Україні навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів із використання вказаної вакцини, вказали у ЦГЗ.

Довідково

Janssen — це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, у який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Призначена вона для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу.

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