В Украину доставили 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 от "дочки" Johnson & Johnson

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"4 августа 2022 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 100 000 доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.

Детали

Вакцина распределена и доставлена ​​в 21 область и город Киев. В частности, Днепропетровская область получила 10 тыс. доз, Харьковская — 6 тыс., Черновицкая — 5 тыс., Киевская и Львовская — по 4 тыс. доз вакцины Janssen.

ВОЗ в Украине научила более 100 медицинских работников и тренеров из всех регионов для проведения дальнейших каскадных тренингов по использованию указанной вакцины, отметили в ЦОЗ.

Справочно

Janssen — это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson&Johnson. Имеет торговое название Jcovden. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Нуждается в температуре хранения от +2 до +8 С. Предназначена она для людей в возрасте от 18 лет. В Украине для первоначального курса вакцинации вводят одну дозу.