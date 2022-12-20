Украина получила еще 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 от "дочки" Johnson & Johnson

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«Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 100 000 доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX», - говорится в сообщении.

Справочно

Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Имеет торговое название Jcovden. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Нуждается в температуре хранения от +2 до +8 С. Предназначена она для людей в возрасте от 18 лет. В Украине для первоначального курса вакцинации вводят одну дозу.

Дополнение

В августе этого года Украина уже получила первые 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden).