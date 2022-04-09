Україна очікує надання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у суботу заявила, що Україна очікує отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні, пише УНН.
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"Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому готові рухатися швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала Стефанішина у Twitter.
Зі слів урядовиці, це "частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переломити демократичний курс України".
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Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Після цього Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС".
У ніч на 11 березня на Версальському саміті, після п'яти годин гарячих дискусій, лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції.
Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС підготовлять протягом декількох місяців.