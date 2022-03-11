Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Литви Ґітанас Науседа у своєму Twitter написав, що після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Про це інформує УНН.
Цитата
"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався", - помідовив Ґітанас Науседа.
Також президент Литви додав, що "ЄС і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС".
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що умови, встановлені президентом Росії Володимиром Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому не прийнятні", не уточнивши, якими були умови Путіна.
А от Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.