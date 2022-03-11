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"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался", - отметил Гитанас Науседа.

Также президент Литвы добавил, что "ЕС и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее совету в ЕС".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что условия, установленные президентом России Владимиром Путиным для прекращения огня в Украине"никому не приемлемы", не уточнив, какими были условия Путина.

А вот Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.