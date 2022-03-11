После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter написал, что после пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Об этом информирует УНН.
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"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался", - отметил Гитанас Науседа.
Также президент Литвы добавил, что "ЕС и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее совету в ЕС".
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что условия, установленные президентом России Владимиром Путиным для прекращения огня в Украине"никому не приемлемы", не уточнив, какими были условия Путина.
А вот Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.