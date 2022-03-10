Німеччина: прискореної процедури членства України в ЄС не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що відкидає прискорену процедуру членства України в Європейському Союзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Дуже важливо, щоб ми продовжували робити те, що ми дійсно вирішили в минулому", – сказав Шольц журналістам у четвер напередодні саміту ЄС у Версалі в Франції.
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Шольц згадав про угоду про асоціацію, яку ЄС та Україна уклали у 2017 році, яка спрямована на поглиблення політичних та економічних зв’язків: "Це курс, якого ми повинні дотримуватися", – сказав Шольц.
Німецький лідер натякнув, що з 27 країнами-членами ЄС уже важко досягти одностайних рішень у таких питаннях, як зовнішня, економічна та фінансова політика. Він сказав, що ЄС має продовжувати розвиватися в перспективі, "коли справа доходить до прийняття рішень і прийняття рішень більшістю".
Виступаючи у Версалі напередодні саміту, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також відкинув заклик України про швидке членство в ЄС.
"Немає такого поняття, як прискорене відстеження вступу, такого не існує", – сказав він.
Нагадаємо
Уже на розгляді: заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано.