Германия: ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет

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"Очень важно, чтобы мы продолжали делать то, что мы действительно решили в прошлом", - сказал Шольц журналистам в четверг накануне саммита ЕС в Версале во Франции.

Детали

Шольц упомянул о соглашении об ассоциации, которое ЕС и Украина заключили в 2017 году, которое направлено на углубление политических и экономических связей: "это курс, которого мы должны придерживаться", - сказал Шольц.

Немецкий лидер намекнул, что с 27 странами-членами ЕС уже трудно добиться единодушных решений в таких вопросах, как внешняя, экономическая и финансовая политика. Он сказал, что ЕС должен продолжать развиваться в перспективе"когда дело доходит до принятия решений и принятия решений большинством".

Выступая в Версале накануне саммита, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отверг призыв Украины о скором членстве в ЕС.

"Нет такого понятия, как ускоренное отслеживание вступления, такого не существует", - сказал он.

Напомним

Уже на рассмотрении: заявку Украины на вступление в ЕС принято и зарегистрировано.