Уже на розгляді: заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 19536 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 34099 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 59228 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 87939 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 97931 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 96259 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120911 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165005 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177324 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214866 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 58724 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 77222 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 139200 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 190284 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 24615 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 190284 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 139200 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 272168 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 393377 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 647307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 15483 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91725 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129885 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155192 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175937 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Уже на розгляді: заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано

Уже на розгляді: заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано

Київ • УНН

 • 183236 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано, вона – на розгляді. Про це у Twitter написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

“Вчора Президент України Володимир Зеленський підписав заявку України про вступ до ЄС за прискореною процедурою. Заявку прийнято та зареєстровано. Вона – на розгляді”, - написав Єрмак.

Раніше

Напередодні Президент повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Сьогодні Європарламент має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68