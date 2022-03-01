Уже на розгляді: заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Заявку України на вступ до ЄС прийнято та зареєстровано, вона – на розгляді. Про це у Twitter написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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“Вчора Президент України Володимир Зеленський підписав заявку України про вступ до ЄС за прискореною процедурою. Заявку прийнято та зареєстровано. Вона – на розгляді”, - написав Єрмак.
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Напередодні Президент повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Сьогодні Європарламент має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС.