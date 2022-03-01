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15 марта, 19:03 • 79062 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119765 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112504 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107060 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94209 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92837 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81398 просмотра

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Уже на рассмотрении: заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована

Уже на рассмотрении: заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована

Киев • УНН

 • 183232 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована, она - на рассмотрении. Об этом в Twitter написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

“Вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована. Она - на рассмотрении”, - написал Ермак.

Ранее

Накануне Президент сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.

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