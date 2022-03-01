Уже на рассмотрении: заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована

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“Вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована. Она - на рассмотрении”, - написал Ермак.

Ранее

Накануне Президент сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.