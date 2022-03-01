Уже на рассмотрении: заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована, она - на рассмотрении. Об этом в Twitter написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.
Цитата
“Вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована. Она - на рассмотрении”, - написал Ермак.
Ранее
Накануне Президент сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.
Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.