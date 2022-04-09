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Украина ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

Киев • УНН

 • 187138 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в субботу заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне, пишет УНН.

Украина ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

Цитата

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже провели большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", - написала Стефанишина в Twitter.

Со слов чиновницы, это "часть нашего восстановления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

После этого Европарламент подавляющим большинством голосов принял необязательную резолюцию, что призывает институции Евросоюза "работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС".

В ночь на 11 марта на Версальском саммите, после пяти часов горячих дискуссий, лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции.

Вывод Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС подготовят в течение нескольких месяцев.

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