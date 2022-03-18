Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС підготовлять протягом декількох місяців - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише УНН.
Цитата
“Мав предметну розмову з президентом ЄК. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети”, - написав Глава держави у Twitter.
Контекст
Президент Володимир Зеленський в кінці лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
1 березня стало відомо, що заявка - вже на розгляді.