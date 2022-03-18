Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС подготовят в течение нескольких месяцев - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Заключение Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет УНН.
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“Имел предметный разговор с президентом ЕК. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК даны поручения. Совместно движемся к нашей стратегической цели”, - написал Глава государства в Twitter.
Контекст
Президент Владимир Зеленский в конце февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.
1 марта стало известно, что заявка - уже на рассмотрении.