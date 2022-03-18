Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС подготовят в течение нескольких месяцев - Зеленский

Цитата

“Имел предметный разговор с президентом ЕК. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК даны поручения. Совместно движемся к нашей стратегической цели”, - написал Глава государства в Twitter.

Контекст

Президент Владимир Зеленский в конце февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

1 марта стало известно, что заявка - уже на рассмотрении.