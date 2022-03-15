Україна не претендує на п'яту статтю, адже НАТО бракує в собі впевненості – Зеленський

Цитата

“Україна зараз не претендує на активізацію п'ятої статті договору про НАТО. Ми завжди говоримо про те, що наше небо потрібно захищати так, як й небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є “але”, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вони вже звертаються за захистом, якщо до них прилетять російські ракети, російські літаки”, - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що п'ята стаття (напад на члена Альянсу розглядається як напад на весь НАТО) не запрацює доти, доки НАТО не припинить боятися. Тим часом Україна й далі просить надати можливість самостійно захистити небо над країною.

“Отже, щоб запрацювала п'ята стаття, потрібна впевненість, що Альянс не побоїться відреагувати, що не буде самогіпнозу про Третю світову війну. Зараз цієї впевненості бути не може. Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо самостійно. Ми робимо все для того, щоб отримати літаки та засоби ППО”, - розповів Президент.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявляв, що захист союзників по НАТО є священним обов'язком США.

Додамо

Посадовці в НАТО і США неодноразово заявляли, що сили Альянсу не братимуть участі у війні, яку Росія розв'язала проти України. Хоча українська влада і не просить такої підтримки, вони активно закликають країни НАТО закрити небо над Україною. У НАТО, в свою чергу, вірять, що і така дія нібито призведе до "ескалації" і "Третьої світової війни".