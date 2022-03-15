Украина не претендует на пятую статью, ведь НАТО не хватает в себе уверенности – Зеленский

Цитата

“Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора о НАТО. Мы всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть “но”, каким будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются по защиту, если к ним прилетят российские ракеты, российские самолеты”, - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что пятая статья (нападение на члена Альянса рассматривается как нападение на все НАТО) не заработает до тех пор, пока НАТО не прекратит бояться. Между тем Украина и дальше просит предоставить возможность самостоятельно защитить небо над страной.

"Итак, чтобы заработала пятая статья, нужна уверенность, что Альянс не побоится отреагировать, что не будет самогипноза о Третьей мировой войне. Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо самостоятельно. Мы делаем все для того, чтобы получить самолеты и средства ПВО”, - рассказал Президент.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявлял, что защита союзников по НАТО является священным долгом США.

Добавим

Чиновники в НАТО и США неоднократно заявляли, что силы Альянса не будут принимать участия в войне, которую Россия развязала против Украины. Хотя украинские власти и не просят такой поддержки, они активно призывают страны НАТО закрыть небо над Украиной. В НАТО, в свою очередь, верят, что и такое действие якобы приведет к "эскалации" и "Третьей мировой войны".