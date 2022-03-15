Украина не претендует на пятую статью, ведь НАТО не хватает в себе уверенности – Зеленский

ukru
19:03 • 64668 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109221 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104087 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 85291 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 88340 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 77669 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 113842 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122989 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126627 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 73319 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 77921 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 91717 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 38301 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 106201 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 113839 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 114523 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 253775 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283332 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 219869 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101198 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122989 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108653 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126105 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128279 просмотра
Актуальное
Украина не претендует на пятую статью, ведь НАТО не хватает в себе уверенности – Зеленский

Украина не претендует на пятую статью, ведь НАТО не хватает в себе уверенности – Зеленский

Киев • УНН

 • 79870 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора о НАТО, ведь Альянсу не хватает в себе уверенности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора о НАТО. Мы всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть “но”, каким будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются по защиту, если к ним прилетят российские ракеты, российские самолеты”, - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что пятая статья (нападение на члена Альянса рассматривается как нападение на все НАТО) не заработает до тех пор, пока НАТО не прекратит бояться. Между тем Украина и дальше просит предоставить возможность самостоятельно защитить небо над страной.

"Итак, чтобы заработала пятая статья, нужна уверенность, что Альянс не побоится отреагировать, что не будет самогипноза о Третьей мировой войне. Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо самостоятельно. Мы делаем все для того, чтобы получить самолеты и средства ПВО”, - рассказал Президент.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявлял, что защита союзников по НАТО является священным долгом США.

Добавим

Чиновники в НАТО и США неоднократно заявляли, что силы Альянса не будут принимать участия в войне, которую Россия развязала против Украины. Хотя украинские власти и не просят такой поддержки, они активно призывают страны НАТО закрыть небо над Украиной. В НАТО, в свою очередь, верят, что и такое действие якобы приведет к "эскалации" и "Третьей мировой войны".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы