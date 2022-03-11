США дадуть відповідь на будь-який крок Росії, який загрожує НАТО, хоч це і призведе до третьої світової війни - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Захист союзників по НАТО є священним обов'язком США, заявив президент США Джо Байден під час виступу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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"Надаючи підтримку Україні, ми будемо і надалі стояти разом з нашими союзниками в Європі і безпомилково посилати сигнал: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.
"Тому я перекинув понад 12 тисяч американських військ уздовж кордонів з Росією - в Латвію, Литву, Естонію, Румунію і т.д., тому що, якщо вони (РФ - ред.) зроблять всього крок, я допускаю, що ми відповімо, і це буде третьою світовою війною, але у нас є святе зобов'язання перед НАТО згідно зі статтею 5. Хоча третю світову в Україні ми воювати не будемо", - додав він.
Раніше
Чиновники в НАТО і США неодноразово заявляли, що сили Альянсу не братимуть участі у війні, яку Росія розв'язала проти України. Хоча українська влада і не просить такої підтримки, вони активно закликають країни НАТО закрити небо над Україною. У НАТО, в свою чергу, вірять, що і така дія нібито призведе до "ескалації" і "третьої світової війни".