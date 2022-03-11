США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к третьей мировой войне – Байден

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Защита союзников по НАТО является священным долгом США, заявил президент США Джо Байден во время выступления в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Оказывая поддержку Украине, мы будем и впредь стоять вместе с нашими союзниками в Европе и безошибочно посылать сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил Байден.

"Поэтому я перебросил более 12 тысяч американских войск вдоль границ с Россией – в Латвию, Литву, Эстонию, Румынию и т. д., потому что, если они (РФ – ред.) сделают всего шаг, я допускаю, что мы ответим, и это будет третьей мировой войной, но у нас есть святое обязательство перед НАТО согласно статье 5. Хотя третью мировую в Украине мы воевать не будем", - добавил он.

Ранее

Чиновники в НАТО и США неоднократно заявляли, что силы Альянса не будут участвовать в войне, которую Россия развязала против Украины. Хотя украинские власти и не просят такой поддержки, они активно призывают страны НАТО закрыть небо над Украиной. В НАТО в свою очередь верят, что и такое действие якобы приведет к "эскалации" и "третьей мировой войне".

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