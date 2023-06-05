Україна не буде використовувати F-16 у літньому контрнаступі - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що влітку, під час контрнаступу ЗСУ, буде використовуватись вся техніка наземного базування, але не винищувачі F-16. Про це у неділю очільник Міноборони заявив в інтерв’ю NHK, пише УНН.
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Відповідаючи на запитання про літаки F-16, які давно хоче отримати Україна, Олексій Резніков сказав, що "F16 не змінять правила цього літа. Тому що треба час на підготовку наших пілотів та інженерів”.
За його словами, Україна буде готова використовувати винищувачі F-16 восени або взимку.
Також Резніков відмовився відповідати на запитання про те, чи розпочала Україна "формувальні операції", які передбачають напади на склади озброєння окупантів для підготовки до контрнаступу.
За його словами, йому як міністру оборони було б дивно говорити про формування операцій, тому що це повинні обговорювати генерали.
Нагадаємо
Міністр оборони Олексій Резніков, перебуваючи на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, розповів, які пріоритети в озброєнні на сьогодні має Україна.