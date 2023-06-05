Украина не будет использовать F-16 в летнем контрнаступлении - Резников

Детали

Отвечая на вопрос о самолетах F-16, которые давно хочет получить Украина, Алексей Резников сказал, что "F16 не изменят правила этим летом. Потому что надо время на подготовку наших пилотов и инженеров”.

По его словам, Украина будет готова использовать истребители F-16 осенью или зимой.

Также Резников отказался отвечать на вопрос о том, начала ли Украина "формирующие операции", которые предусматривают нападения на склады вооружения оккупантов для подготовки к контрнаступлению.

По его словам, ему как министру обороны было бы странно говорить о формировании операций, потому что это должны обсуждать генералы.

Напомним

Министр обороны Алексей Резников, находясь на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, рассказал, какие приоритеты в вооружении на сегодня имеет Украина.



