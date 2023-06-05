Украина не будет использовать F-16 в летнем контрнаступлении - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что летом, во время контрнаступления ВСУ, будет использоваться вся техника наземного базирования, но не истребители F-16. Об этом в воскресенье глава Минобороны заявил в интервью NHK, пишет УНН.
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Отвечая на вопрос о самолетах F-16, которые давно хочет получить Украина, Алексей Резников сказал, что "F16 не изменят правила этим летом. Потому что надо время на подготовку наших пилотов и инженеров”.
По его словам, Украина будет готова использовать истребители F-16 осенью или зимой.
Также Резников отказался отвечать на вопрос о том, начала ли Украина "формирующие операции", которые предусматривают нападения на склады вооружения оккупантов для подготовки к контрнаступлению.
По его словам, ему как министру обороны было бы странно говорить о формировании операций, потому что это должны обсуждать генералы.
Напомним
Министр обороны Алексей Резников, находясь на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, рассказал, какие приоритеты в вооружении на сегодня имеет Украина.