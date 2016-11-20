Україна може досягти стандартів НАТО до 2020 року – С.Джердж

“Ми повинні досягти стандартів НАТО. Визначена дата − 2020 рік. власне, досягнення стандартів НАТО дасть нам змогу набувати членства потім уже в цій організації. Це реальна ціль. Ми ставимо ці цілі з часу утворення української незалежної держави, з часу приїзду тодішнього секретаря Манфреда Вьорнера, який відкрив Україну для НАТО і НАТО для України. Ми багато в цьому напрямку зробили, ми реформували армію. З рештою, місії НАТО, у яких ми брали участь закордоном. Ми використовували всі стандарти НАТО. Для нас це не є чимось дивним та незрозумілим. Саме цю технічну складову, мені здається, Україна зможе подолати”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, на засіданні у Стамбулі Голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що Україна має на меті виконати всі належні умови і приєднатися до НАТО як повноправний член оборонного альянсу.