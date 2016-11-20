Украина может достичь стандартов НАТО до 2020 года - С.Джердж
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина вполне может достичь стандартов НАТО до 2020 года. Об этом в эфире "112 украина" сообщил глава общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.
"Мы должны достичь стандартов НАТО. Определена дата - 2020. Собственно соответствие стандартам НАТО даст нам возможность получить членство потом уже в этой организации. Это реальная цель. Мы ставим эти цели с момента образования украинского независимого государства, со времени приезда тогдашнего секретаря Манфреда Вернера, который открыл Украину для НАТО и НАТО для Украины. Мы много в этом направлении сделали, мы реформировали армию. Миссии НАТО, в которых мы участвовали за рубежом. Мы использовали все стандарты НАТО. Для нас это не является чем-то странным и непонятным. Именно эту техническую составляющую, мне кажется, Украина сможет преодолеть", - сказал он.
Как сообщал УНН, на заседании в Стамбуле Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что Украина имеет целью выполнить все условия и присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена оборонного альянса.