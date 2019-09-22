Україна і Туреччина домовились про взаємне визнання водійських посвідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Відповідної усної угоди досягли міністри внутрішніх справ Арсен Аваков і внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в Стамбулі (Туреччина) у суботу, 21 вересня.
"Сподіваюся, відповідна угода буде підписана найближчим часом", - сказав Аваков.
Нагадаємо, Україна передала Туреччині 90 людей, підозрюваних у різних злочинах.