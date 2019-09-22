Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Соответствующей устного соглашения достигли министры внутренних дел Арсен Аваков и внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Стамбуле (Турция) в субботу, 21 сентября.

"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Аваков.

Напомним, Украина передала Турции 90 человек, подозреваемых в различных преступлениях.