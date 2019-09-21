Україна передала Туреччині 90 людей, підозрюваних у різних злочинах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Україна передала Туреччині 90 людей, які підозрюються в різних злочинах, в Україну було передано двоє. Про це повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції.
"Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 людини, які підозрюються в тероризмі, 31 - шахрайстві і 36 в контрабанді", - заявив Князєв.
Крім того, керівник Нацполіції підкреслив, що за всім переданим злочинцям правоохоронці обох країн взаємодіяли через канали Інтерполу.
У свою чергу Туреччина передала Україні двох громадян.
Нагадаємо, 21 вересня міністр внутрішніх справ України під час відвідання технологічної виставки у Стамбулі зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.