Україна і Білорусь відновлять річкове судноплавство

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 27472 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 66048 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57404 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 72632 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89658 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85985 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170545 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99598 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72460 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328329 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 12048 перегляди

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9328 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39079 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12155 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 10111 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170547 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328331 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261563 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372518 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 27474 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15708 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20998 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26918 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47767 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Україна і Білорусь відновлять річкове судноплавство

Київ • УНН

 • 12301 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Адміністрація морських портів України та “Белтопенерго” домовилися про відновлення річкового судноплавства між Україною та Республікою Білорусь. Про це повідомила прес-служба АМПУ, передає УНН.

Україна і Білорусь відновлять річкове судноплавство

“АМПУ розгляне можливість проведення днопоглиблювальних робіт на судноплавних водних шляхах річки Дніпро. Білоруська сторона надасть нам інформацію про заплановані обсяги перевалки та параметри оброблюваних суден. Виходячи з цього, ми проведемо аналіз фінансово-економічної ефективності проведення необхідних робіт для досягнення гарантованих глибин проходу суден”, — зазначив заступник голови ДП “АМПУ” Дмитро Роменський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Білорусь спільно досліджуватимуть Антарктику

Реалізація проекту спрямована на розвиток логістики і перевезення вантажів між Україною і Білоруссю з використанням річкового транспорту, створення нових робочих місць і залучення нових вантажопотоків у морські порти України.

Зі свого боку, ЗАТ “Бєлтопенерго” планує також надати українським партнерам інформацію про терміни будівництва порту в Нижніх Жарах (Гомельська область, Республіка Білорусь). Компанія також зобов’язується розглянути можливість забезпечення білоруськими постачальниками вантажопотоку, необхідного для окупності днопоглиблювальних робіт.

Деталі співпраці зафіксовані в меморандумі між двома компаніями. З українського боку документ підписав заступник голови ДП “Адміністрація морських портів України” Дмитро Роменський, з білоруського — генеральний директор ЗАТ “Бєлтопенерго” Василь Варфоломєєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Білорусь демаркують кордон в Чорнобильській зоні

У церемонії підписання меморандуму взяли участь заступник Міністра інфраструктури України з євроінтеграції Віктор Довгань і заступник Міністра транспорту та комунікацій Республіки Білорусь Олексій Ляхнович.

Реалізація проекту сприятиме виконанню Дорожньої карти щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип’ять, у рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху Е-40, рішень Міжурядової україно-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Раніше Білорусь запропонувала Україні створити залізничний хаб до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35