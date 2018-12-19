Україна і Білорусь відновлять річкове судноплавство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Адміністрація морських портів України та “Белтопенерго” домовилися про відновлення річкового судноплавства між Україною та Республікою Білорусь. Про це повідомила прес-служба АМПУ, передає УНН.
“АМПУ розгляне можливість проведення днопоглиблювальних робіт на судноплавних водних шляхах річки Дніпро. Білоруська сторона надасть нам інформацію про заплановані обсяги перевалки та параметри оброблюваних суден. Виходячи з цього, ми проведемо аналіз фінансово-економічної ефективності проведення необхідних робіт для досягнення гарантованих глибин проходу суден”, — зазначив заступник голови ДП “АМПУ” Дмитро Роменський.
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Реалізація проекту спрямована на розвиток логістики і перевезення вантажів між Україною і Білоруссю з використанням річкового транспорту, створення нових робочих місць і залучення нових вантажопотоків у морські порти України.
Зі свого боку, ЗАТ “Бєлтопенерго” планує також надати українським партнерам інформацію про терміни будівництва порту в Нижніх Жарах (Гомельська область, Республіка Білорусь). Компанія також зобов’язується розглянути можливість забезпечення білоруськими постачальниками вантажопотоку, необхідного для окупності днопоглиблювальних робіт.
Деталі співпраці зафіксовані в меморандумі між двома компаніями. З українського боку документ підписав заступник голови ДП “Адміністрація морських портів України” Дмитро Роменський, з білоруського — генеральний директор ЗАТ “Бєлтопенерго” Василь Варфоломєєв.
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У церемонії підписання меморандуму взяли участь заступник Міністра інфраструктури України з євроінтеграції Віктор Довгань і заступник Міністра транспорту та комунікацій Республіки Білорусь Олексій Ляхнович.
Реалізація проекту сприятиме виконанню Дорожньої карти щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип’ять, у рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху Е-40, рішень Міжурядової україно-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці.
Раніше Білорусь запропонувала Україні створити залізничний хаб до ЄС.