Білорусь запропонувала Україні створити залізничний хаб до ЄС

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Білоруська залізниця пропонує організувати новий логістичний маршрут до ЄС через прикордонний перехід “Ізов-Грубешів”. Про це повідомила пресс-служба “Укрзалізниці”, передає УНН.

“Білоруська залізнична адміністрація запропонувала керівництву ПАТ „Укрзалізниця“ розглянути перспективи співробітництва із польською залізничною компанією PKP LHS щодо організації нового логістичного маршруту в напрямку Європейського Союзу через прикордонний перехід „Ізов-Грубешів“”, — йдеться у повідомленні.

Про це йшлося на зустрічі операційного директора ПАТ “Укрзалізниця” В’ячеслава Єрьоміна та першого заступника начальника Білоруської залізниці Ігоря Шилова. Залізничники України та Білорусі обговорили питання обслуговування вантажного та пасажирського сполучення на прикордонних ділянках.

Як зазначається, у разі отримання принципової згоди білоруські колеги готові організувати тристоронню нараду щодо тарифних умов та технології перевезень цим логістичним маршрутом.

Зокрема, під час зустрічі білоруська сторона поінформувала про пролонгацію на друге півріччя 2018 року тарифів на транзитні перевезення поїздом комбінованого транспорту “Вікінг”. Завдяки гнучкій тарифній політиці по відношенню до українських експортно-імпортних вантажів, що прямують транзитом з України по території Білорусі поїздом “Вікінг”, за підсумками 5 місяців 2018 року було перевезено 40 тис. тонн зерна.

Також повідомляється, що за 5 місяців 2018 року обсяги перевезених вантажів через білорусько-українські міждержавні стикові пункти склав 6,5 млн тонн, або 94,8% до аналогічного періоду 2017 року. За підсумками 2017 року обсяг перевезених вантажів між країнами склав 16,7 млн тонн, або 3,9 млн тонн (130,6%) до 2016 року.

Нагадаємо, Україна і Білорусь збільшили товарообіг на 20% в минулому році.

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