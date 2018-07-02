Беларусь предложила Украине создать железнодорожный хаб в ЕС

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Белорусская железная дорога предлагает организовать новый логистический маршрут в ЕС через пограничный переход “Изов-Грубешив”. Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”, передает УНН.

“Белорусская железнодорожная администрация предложила руководству ПАО ”Укрзализныця“ рассмотреть перспективы сотрудничества с польской железнодорожной компанией PKP LHS по организации нового логистического маршрута в направлении Европейского Союза через пограничный переход ”Изов-Грубешив“", - говорится в сообщении.

Об этом шла речь на встрече операционного директора ОАО “Укрзализныця” Вячеслава Еремина и первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Игоря Шилова. Железнодорожники Украины и Беларуси обсудили вопросы обслуживания грузового и пассажирского сообщения на пограничных участках.

Как отмечается, в случае получения принципиального согласия белорусские коллеги готовы организовать трехстороннее совещание по тарифным условиям и технологиям перевозок по этому логистическому маршруту.

В частности, во время встречи белорусская сторона проинформировала о пролонгации на второе полугодие 2018 года тарифов на транзитные перевозки поездом комбинированного транспорта “Викинг”. Благодаря гибкой тарифной политике по отношению к украинским экспортно-импортным грузам, следующим транзитом из Украины по территории Беларуси поездом “Викинг”, по итогам 5 месяцев 2018 года было перевезено 40 тыс. тонн зерна.

Также сообщается, что за 5 месяцев 2018 года объемы перевозимых грузов через белорусско-украинские межгосударственные стыковые пункты составил 6,5 млн тонн, или 94,8% к аналогичному периоду 2017 года. По итогам 2017 года объем перевезенных грузов между странами составил 16,7 млн тонн, или 3,9 млн тонн (130,6%) до 2016 года.

Напомним, Украина и Беларусь увеличили товарооборот на 20% в прошлом году.

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