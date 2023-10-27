Україна 29 жовтня перейде на зимовий час
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У ніч проти 29 жовтня українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4:00 за київським часом стрілки годинника на одну годину назад. Про це нагадали у Мінекономіки, пише УНН.
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Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.
Зазначається, що час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.
Нагадаємо
У 2021 році Верховна Рада не змогла скасувати перехід на "літній" і "зимовий" час.