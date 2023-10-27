Украина 29 октября перейдет на зимнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В ночь на 29 октября украинцы перейдут на зимнее время, переведя в 4:00 по киевскому времени стрелки часов на один час назад. Об этом напомнили в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа час часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа на 1 час назад.
Отмечается, что время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует ее географическому положению. А в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток.
Напомним
В 2021 году Верховная Рада не смогла отменить переход на "летнее" и "зимнее" время.