Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні
Київ • УНН
Україна перебуває під впливом дуже сильної магнітної бурі потужністю 7 балів. Очікується, що 2-3 жовтня вона стане слабшою, але її потужність може посилитися.
Найближчим часом Україна перебуватиме під впливом дуже сильної магнітної бурі, потужність якої сягає 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на meteoagent і Британську геологічну службу.
Деталі
Сильна магнітна буря почалась декілька днів тому. Очікується, що вже 2-3 жовтня вона стане слабшою, але все може змінитися в будь-який момент.
За даними Британської геологічної служби, потужність магнітної бурі надалі може посилитися. Впродовж наступних днів будуть періоди, коли шторм сягатиме піку, після чого буря піде на спад.
Чим небезпечні магнітні бурі
У метеозалежних людей відбуваються наступні симптоми:
- головний біль і запаморочення;
- нудота;
- болі у серці, спині, суглобах і інших частинах тіла;
- слабкість і сонливість;
- загострення хронічних захворювань.
Що робити в таких ситуаціях
- слід обмежити вживання жирної, смаженої, гострої їжі та продуктів з борошна;
- їсти якомога більше овочів, фруктів, горіхів і риби;
- не вживати каву, енергетики і алкоголь, а також не палити;
- пити трав’яний чай;
- частіше бути на свіжому повітрі;
- регулярно провітрювати приміщення.
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29.09.25, 14:33 • 83533 перегляди