06:36 • 2464 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5512 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13380 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12181 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16683 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35237 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44497 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30058 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51041 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26026 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні

Київ • УНН

 • 3306 перегляди

Україна перебуває під впливом дуже сильної магнітної бурі потужністю 7 балів. Очікується, що 2-3 жовтня вона стане слабшою, але її потужність може посилитися.

Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні

Найближчим часом Україна перебуватиме під впливом дуже сильної магнітної бурі, потужність якої сягає 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на meteoagent і Британську геологічну службу.

Деталі

Сильна магнітна буря почалась декілька днів тому. Очікується, що вже 2-3 жовтня вона стане слабшою, але все може змінитися в будь-який момент.

За даними Британської геологічної служби, потужність магнітної бурі надалі може посилитися. Впродовж наступних днів будуть періоди, коли шторм сягатиме піку, після чого буря піде на спад.

Чим небезпечні магнітні бурі

У метеозалежних людей відбуваються наступні симптоми:

  • головний біль і запаморочення;
    • нудота;
      • болі у серці, спині, суглобах і інших частинах тіла;
        • слабкість і сонливість;
          • загострення хронічних захворювань.

            Що робити в таких ситуаціях

            • слід обмежити вживання жирної, смаженої, гострої їжі та продуктів з борошна;
              • їсти якомога більше овочів, фруктів, горіхів і риби;
                • не вживати каву, енергетики і алкоголь, а також не палити;
                  • пити трав’яний чай;
                    • частіше бути на свіжому повітрі;
                      • регулярно провітрювати приміщення.

                        Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29.09.25, 14:33 • 83533 перегляди

                        Євген Устименко

                        СуспільствоЗдоров'я
                        Україна