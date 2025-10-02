$41.220.08
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11943 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11473 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 16048 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34789 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43712 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29912 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50488 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26009 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23454 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни

Киев • УНН

 • 2760 просмотра

Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури мощностью 7 баллов. Ожидается, что 2-3 октября она станет слабее, но ее мощность может усилиться.

Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни

В ближайшее время Украина будет находиться под влиянием очень сильной магнитной бури, мощность которой достигает 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на meteoagent и Британскую геологическую службу.

Подробности

Сильная магнитная буря началась несколько дней назад. Ожидается, что уже 2-3 октября она станет слабее, но все может измениться в любой момент.

По данным Британской геологической службы, мощность магнитной бури в дальнейшем может усилиться. В течение следующих дней будут периоды, когда шторм будет достигать пика, после чего буря пойдет на спад.

Чем опасны магнитные бури

У метеозависимых людей наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
    • тошнота;
      • боли в сердце, спине, суставах и других частях тела;
        • слабость и сонливость;
          • обострение хронических заболеваний.

            Что делать в таких ситуациях

            • следует ограничить употребление жирной, жареной, острой пищи и продуктов из муки;
              • есть как можно больше овощей, фруктов, орехов и рыбы;
                • не употреблять кофе, энергетики и алкоголь, а также не курить;
                  • пить травяной чай;
                    • чаще бывать на свежем воздухе;
                      • регулярно проветривать помещение.

                        Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29.09.25, 14:33

                        Евгений Устименко

                        ОбществоЗдоровье
                        Украина