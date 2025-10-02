Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни
Киев • УНН
Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури мощностью 7 баллов. Ожидается, что 2-3 октября она станет слабее, но ее мощность может усилиться.
В ближайшее время Украина будет находиться под влиянием очень сильной магнитной бури, мощность которой достигает 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на meteoagent и Британскую геологическую службу.
Подробности
Сильная магнитная буря началась несколько дней назад. Ожидается, что уже 2-3 октября она станет слабее, но все может измениться в любой момент.
По данным Британской геологической службы, мощность магнитной бури в дальнейшем может усилиться. В течение следующих дней будут периоды, когда шторм будет достигать пика, после чего буря пойдет на спад.
Чем опасны магнитные бури
У метеозависимых людей наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- тошнота;
- боли в сердце, спине, суставах и других частях тела;
- слабость и сонливость;
- обострение хронических заболеваний.
Что делать в таких ситуациях
- следует ограничить употребление жирной, жареной, острой пищи и продуктов из муки;
- есть как можно больше овощей, фруктов, орехов и рыбы;
- не употреблять кофе, энергетики и алкоголь, а также не курить;
- пить травяной чай;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- регулярно проветривать помещение.
