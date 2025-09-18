Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптики
Київ • УНН
18 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Значні дощі та грози пройдуть у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
У четвер, 18 вересня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях пройдуть значні дощі, подекуди грози; в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень 15-20°
У Києві та області у четвер буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 17-19°.
Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг: що ще відзначають сьогодні18.09.25, 06:30 • 358 переглядiв