17 вересня, 19:21 • 16061 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 24010 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 22013 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 22125 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 27308 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 36629 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 34421 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40406 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39519 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 109692 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптики

Київ • УНН

 • 16 перегляди

18 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Значні дощі та грози пройдуть у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптики

У четвер, 18 вересня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях пройдуть значні дощі, подекуди грози; в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень 15-20°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 17-19°.

Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг: що ще відзначають сьогодні18.09.25, 06:30 • 358 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна