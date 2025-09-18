$41.180.06
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптики

Киев • УНН

 • 14 просмотра

18 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Значительные дожди и грозы пройдут в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптики

В четверг, 18 сентября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях пройдут значительные дожди, местами грозы; в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с. Температура днем 15-20°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 17-19°.

Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг: что еще отмечают сегодня18.09.25, 06:30 • 354 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
