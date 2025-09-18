Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптики
Киев • УНН
18 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Значительные дожди и грозы пройдут в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
В четверг, 18 сентября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях пройдут значительные дожди, местами грозы; в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с. Температура днем 15-20°
В Киеве и области в четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 17-19°.
