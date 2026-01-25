Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня

$43.170.00
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 7102 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 20742 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 39245 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 32727 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41200 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38948 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48953 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45402 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35913 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
Теги
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Популярнi новини
"Приклад справжньої солідарності": чеська ініціатива зібрала 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу УкраїніPhoto25 січня, 02:27 • 4444 перегляди
У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico25 січня, 03:02 • 6256 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО25 січня, 03:35 • 17232 перегляди
Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей25 січня, 04:08 • 5140 перегляди
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 3898 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 76804 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 89931 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 102214 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 95962 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 96942 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Гітанас Науседа
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Литва
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 17135 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 17504 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 34140 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 34778 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 47683 перегляди
Техніка
Опалення
Fox News
Соціальна мережа
Шахед-136

Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Вночі на сході та північному сході України очікується до -16 градусів. Протягом дня понеділка температура підвищиться до 0+5 градусів на заході та півдні.

Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня
Фото: https://t.me/PohodaNatalka

У найближчу ніч на сході та північному сході України триматиметься холодна погода. Температура повітря очікується -8-14 градусів, на крайньому сході подекуди до -16 градусів. У більшості областей побуде -3-8 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Впродовж дня понеділка вже явно теплішатиме: на заході та півдні 0+5 градусів, на решті території України 0-5 градусів морозу, лише на північному сході -6-12 градусів. Сніг та мокрий сніг передбачаються у центральних областях, на півдні України (ймовірно із дощем), місцями у північній частині. На заході та сході - без істотних опадів

- йдеться в прогнозі.

У понеділок, 26 січня, буде сильний вітер південно-східного походження.

26-го січня в столиці буде хмарно, можливий невеликий мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. Температура повітря у Києві найближчої ночі -10 градусів, завтра вдень -2-4 градуси. Увесь наступний тиждень обіцяє бути в Україні теплим та вологим. А ось із 31 січня - 1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання

- заявила Діденко.

Хмарно та зі снігом: якою буде погода в Україні в останню неділю січня25.01.26, 06:59 • 2970 переглядiв

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ