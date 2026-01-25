Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня

Фото: https://t.me/PohodaNatalka

У найближчу ніч на сході та північному сході України триматиметься холодна погода. Температура повітря очікується -8-14 градусів, на крайньому сході подекуди до -16 градусів. У більшості областей побуде -3-8 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Впродовж дня понеділка вже явно теплішатиме: на заході та півдні 0+5 градусів, на решті території України 0-5 градусів морозу, лише на північному сході -6-12 градусів. Сніг та мокрий сніг передбачаються у центральних областях, на півдні України (ймовірно із дощем), місцями у північній частині. На заході та сході - без істотних опадів - йдеться в прогнозі.

У понеділок, 26 січня, буде сильний вітер південно-східного походження.

26-го січня в столиці буде хмарно, можливий невеликий мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. Температура повітря у Києві найближчої ночі -10 градусів, завтра вдень -2-4 градуси. Увесь наступний тиждень обіцяє бути в Україні теплим та вологим. А ось із 31 січня - 1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання - заявила Діденко.

Хмарно та зі снігом: якою буде погода в Україні в останню неділю січня