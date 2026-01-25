Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января
Киев • УНН
Ночью на востоке и северо-востоке Украины ожидается до -16 градусов. В течение дня понедельника температура повысится до 0+5 градусов на западе и юге.
В ближайшую ночь на востоке и северо-востоке Украины сохранится холодная погода. Температура воздуха ожидается -8-14 градусов, на крайнем востоке местами до -16 градусов. В большинстве областей будет -3-8 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Подробности
В течение дня понедельника уже явно потеплеет: на западе и юге 0+5 градусов, на остальной территории Украины 0-5 градусов мороза, лишь на северо-востоке -6-12 градусов. Снег и мокрый снег предполагаются в центральных областях, на юге Украины (вероятно с дождем), местами в северной части. На западе и востоке - без существенных осадков
В понедельник, 26 января, будет сильный ветер юго-восточного происхождения.
26 января в столице будет облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь. Температура воздуха в Киеве ближайшей ночью -10 градусов, завтра днем -2-4 градуса. Вся следующая неделя обещает быть в Украине теплой и влажной. А вот с 31 января - 1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание
Облачно со снегом: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье января25.01.26, 06:59 • 2958 просмотров