россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
08:49 • 7058 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 20723 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 39212 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
24 января, 10:00 • 32709 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41187 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 38938 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48942 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 45392 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35907 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Ночью на востоке и северо-востоке Украины ожидается до -16 градусов. В течение дня понедельника температура повысится до 0+5 градусов на западе и юге.

Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января
Фото: https://t.me/PohodaNatalka

В ближайшую ночь на востоке и северо-востоке Украины сохранится холодная погода. Температура воздуха ожидается -8-14 градусов, на крайнем востоке местами до -16 градусов. В большинстве областей будет -3-8 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

В течение дня понедельника уже явно потеплеет: на западе и юге 0+5 градусов, на остальной территории Украины 0-5 градусов мороза, лишь на северо-востоке -6-12 градусов. Снег и мокрый снег предполагаются в центральных областях, на юге Украины (вероятно с дождем), местами в северной части. На западе и востоке - без существенных осадков

- говорится в прогнозе.

В понедельник, 26 января, будет сильный ветер юго-восточного происхождения.

26 января в столице будет облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь. Температура воздуха в Киеве ближайшей ночью -10 градусов, завтра днем -2-4 градуса. Вся следующая неделя обещает быть в Украине теплой и влажной. А вот с 31 января - 1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание

- заявила Диденко.

Евгений Устименко

